Στη Μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων η Μαντόνα, ζήτησε πνευματικές συμβουλές από τον Ηγούμενο – Δείτε φωτογραφίες

Στην Ελλάδα βρίσκεται η Μαντόνα, λίγο πριν από τα 68α γενέθλιά της, τα οποία θα γιορτάσει την Κυριακή 16 Αυγούστου, επιλέγοντας να κάνει μία σύντομη επίσκεψη στα Μετέωρα και συγκεκριμένα Ιερά Μονή Βαρλαάμ, αναζητώντας μια διαφορετική και πιο πνευματική εμπειρία.

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, η «βασίλισσα της ποπ» έφτασε σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr στα Μετέωρα από την Κέρκυρα, όπου βρισκόταν προηγουμένως, μαζί με μια παρέα περίπου 12 ατόμων.

Η άφιξή της έγινε με δύο ελικόπτερα, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που τη συνόδευαν ήταν και ο γιος της.

Η παραμονή της στα Μετέωρα διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, από τις 16:00 το μεσημέρι έως τις 19:00 το απόγευμα. Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, συνοδευόμενη από δύο ξεναγούς, ενώ τη μεταφορά της από το σημείο προσγείωσης προς το μοναστήρι ανέλαβε το γραφείο Visit Meteora.

Τη συνοδεία και την ξενάγησή της ανέλαβαν η Πατρίτσια Μάνια και η Δομινίκη Καλαφάτη.

Η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία όπως φαίνεται στο φωτογραφικό υλικό ήταν ντυμένη στα λευκά, ήταν ιδιαίτερα φιλική κατά την παραμονή της στην περιοχή, επιλέγοντας ωστόσο να κινηθεί διακριτικά και να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Μάλιστα, οι μοναχοί άνοιξαν τη Μονή Βαρλαάμ ειδικά για την επίσκεψή της, καθώς εκείνη την ώρα το μοναστήρι είχε ήδη κλείσει για το κοινό.

Δείτε φωτογραφίες από την είσοδό της στο προαύλιο του μοναστηριού: