Έκτακτη βοήθεια 200 εκατομμυρίων δολαρίων από την Παγκόσμια Τράπεζα στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό

Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα, σε δήλωσή της, ότι κατέβαλε έκτακτη βοήθεια 200 εκατομμυρίων δολαρίων για να στηρίξει την κολομβιανή κυβέρνηση, καθώς η νοτιοαμερικανική χώρα επλήγη από ισχυρό σεισμό που άφησε πίσω του τουλάχιστον 265 νεκρούς.

«Η Παγκόσμια Τράπεζα εκταμίευσε στις 13 Αυγούστου έκτακτη βοήθεια 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο όμιλος άρχισε επίσης ταχεία μελέτη για να καθορίσει το κόστος από τον σεισμό ώστε να βοηθήσει την κυβέρνηση να έχει μια πρώτη εκτίμηση για τον οικονομικό αντίκτυπο» του σεισμού, υπογράμμισε το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στην Ουάσινγκτον.