Μεσσήνη: Αυτοκίνητο “μπούκαρε” σε κατάστημα και σταμάτησε ανάμεσα στα τραπέζια – Δείτε βίντεο

Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν σε κατάστημα εστίασης στη Μεσσήνη, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε μέσα στην επιχείρηση, αφού πρώτα πέρασε μέσα από την εξωτερική τζαμαρία. Το όχημα σταμάτησε ανάμεσα στα τραπέζια και σε μικρή απόσταση από τον πάγκο του καταστήματος.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok αποτύπωσαν το απίστευτο περιστατικό στη Μεσσήνη. Το μαύρο αυτοκίνητο φαίνεται να έχει μπουκάρει αρκετά μέτρα στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ το δάπεδο έχει γεμίσει με κομμάτια από τη σπασμένη τζαμαρία.

Από την πορεία του αυτοκινήτου μετακινήθηκαν τραπέζια και καρέκλες, με τις εικόνες να δείχνουν το μέγεθος της αναστάτωσης που προκλήθηκε. Άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στην επιχείρηση κοιτούν εμφανώς αναστατωμένοι το όχημα και τις ζημιές γύρω τους.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται καθαρά το αυτοκίνητο να έχει σταματήσει ανάμεσα στα τραπέζια, αφού προηγουμένως πέρασε από τη γυάλινη πρόσοψη του καταστήματος. «Αυτή η συνάντηση δεν έπρεπε να γίνει», αναφέρει χαρακτηριστικά η λεζάντα που συνοδεύει μία από τις αναρτήσεις.

Το περιστατικό σχολιάστηκε και με χιούμορ στα social media, παρά τις εικόνες καταστροφής που άφησε πίσω του. «Έχει δυσκολέψει η δουλειά, παιδιά», αναφέρεται σε άλλη ανάρτηση με το βίντεο από το εσωτερικό της επιχείρησης.