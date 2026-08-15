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Η Μαρία Μπεκατώρου στο χωριό της στην Κεφαλονιά για τον Δεκαπενταύγουστο: “Εδώ που ξεκίνησαν όλα πριν από αρκετά χρόνια”

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THESTIVAL TEAM

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Στην Κεφαλονιά, την ιδιαίτερη πατρίδα της, περνάει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία σήμερα βρέθηκε στο χωριό της για να γιορτάσει τον Δεκαπενταύγουστο.

Η παρουσιάστρια ανέβασε δύο φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τις οποίες συνόδευσε με ένα νοσταλγικό μήνυμα.

«Εδώ και φέτος στην Παναγία μας στο χωριό… Εδώ που ξεκίνησαν όλα πριν από αρκετά χρόνια… Εδώ που όλα μοιάζουν τόσο «παιδικά» και ανέμελα. Εδώ που κάθε χρόνο συναντιόμαστε και εισπράττω τόση πολλή αγάπη. Σαν να μη πέρασε μια μέρα από τότε που τρέχαμε στο προαύλιο της εκκλησίας περιμένοντας τον άρτο με το μπόλικο μέλι και το σουσάμι.

Εδώ είναι η ζωή μου, οι σκέψεις μου όλο τον χρόνο… Και εδώ με τη βοήθεια της Παναγίας εύχομαι να επιστρέφω κάθε χρόνο… Να συναντιόμαστε, να θυμόμαστε, να γελάμε. Και του χρόνου», έγραψε η Μαρία Μπεκατώρου στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου:

Μαρία Μπεκατώρου

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