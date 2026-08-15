Σχέδιο μεταφορά όπλων στην Ουκρανία: Η Ρωσία ζητά εξηγήσεις από ΗΠΑ και Τουρκία
THESTIVAL TEAM
Η Ρωσία ζήτησε από την Ουάσινγκτον και την Άγκυρα εξηγήσεις σχετικά με δημοσιεύματα για πιθανά σχέδια μεταφοράς στο Κίεβο ενός «σημαντικού οπλοστασίου» αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών που βρίσκονται στην Τουρκία, δηλώνει η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.
Μία τέτοια κίνηση θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά … στις διμερείς σχέσεις μας με την Ουάσινγκτον και την Άγκυρα, δηλώνει σε ανακοίνωση η Μαρία Ζαχάροβα.
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