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Η Ελλάδα πήρε την πρόκριση για τον τελικό των 4Χ100 μέτρων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

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THESTIVAL TEAM

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Φοβερή εμφάνιση για την Ελλάδα στα 4Χ100 μέτρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου του Μπέρμιγχαμ, αφού η Εθνική Ομάδα της σκυταλοδρομίας, αποτελούμενη από τους Βοσκόπουλο, Παναγιωτόπουλο, Γκαραγκάνη και Μυριανθόπουλο, προκρίθηκε στον τελικό με συνολικό χρόνο 39.17.

Η Ελλάδα ήταν έτσι τρίτη στον ημιτελικό της στα 4Χ100 μέτρα της σκυταλοδρομίας και πήρε το “εισιτήριο” για τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου, ο οποίος και θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου στις 21:33 σε ώρα Ελλάδας.

Στις επιμέρους κούρσες για την ελληνική ομάδα, ο Βοσκόπουλος έτρεξε το δικό του κατοστάρι σε 10.59, με τον Παναγιωτόπουλο να κάνει 9.42 και τον Γκαραγκάνη 9.41, ενώ τέταρτος έτρεξε ο Μυριανθόπουλος, που τερμάτισε οριακά στην 3η θέση, με χρόνο 9.75.

Η Ελλάδα μπορεί να ελπίζει μάλιστα σε ακόμη καλύτερη επίδοση, αφού υπήρξε και ένα μικρό λάθος στην τελευταία αλλαγή της σκυτάλης.

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