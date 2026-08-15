Παρατείνεται μέχρι και αύριο η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής

Παρατείνεται μέχρι και αύριο, Κυριακή, η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Γιάννη Κουφίδη, η απαγόρευση ισχύει από τις 08.00 της 16ης Αυγούστου μέχρι τις 08.00 της 17ης Αυγούστου για τις περιοχές:

-Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

-Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

-Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

-Δήμος Πολυγύρου: Ορεινός όγκος Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, Περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

Ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων, προχωρώντας στην απομάκρυνση τυχόν ατόμων που εντοπιστούν στις απαγορευμένες ζώνες, με μόνη εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συντρέχουν στην πυροπροστασία.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να επιδείξουν απόλυτη συμμόρφωση, υπενθυμίζοντας ότι η παράβαση της σχετικής απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ