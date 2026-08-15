MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Μαρία Σολωμού περνάει τον Δεκαπενταύγουστο στην Αμοργό – Δείτε φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στην Αμοργό περνάει τον Δεκαπενταύγουστο η Μαρία Σολωμού, δημοσιεύοντας στα social media φωτογραφίες από την καθημερινότητά της εκεί.

Η ηθοποιός βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο νησί των Κυκλάδων. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα της ονομαστικής της εορτής, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες της από διαφορετικά σημεία της Αμοργού.

Σε μία από αυτές πόζαρε αγκαλιά με τη σκυλίτσα της «Μαύρα», ενώ σε άλλη φωτογραφήθηκε με φόντο το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας.

Σε άλλα στιγμιότυπα, η Μαρία Σολωμού εμφανίστηκε στη θάλασσα και σε βραδινές βόλτες με την παρέα της. «Σε αμοργώ τον Αύγουστο» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.

Δείτε την ανάρτησή της

Μαρία Σολωμού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Στη Μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων η Μαντόνα, ζήτησε πνευματικές συμβουλές από τον Ηγούμενο – Δείτε φωτογραφίες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

ΔΥΠΑ: Έως 18 Αυγούστου οι αιτήσεις για 1.000 θέσεις εργασίας – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Κολομβία: Αγώνας δρόμου για τους αγνοούμενους – Στους 288 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 ώρες πριν

Copernicus: Στα 2.480 στρέμματα η περίμετρος της καμένης έκτασης από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Βόλος: 17χρονη κατήγγειλε τον 82χρονο παππού της για σεξουαλική κακοποίηση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Τα μέτρα της Τροχαίας για τον Δεκαπενταύγουστο – Απαγόρευση κυκλοφορίας σε φορτηγά άνω των 3,5 τόνων