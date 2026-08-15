Η Μαρία Σολωμού περνάει τον Δεκαπενταύγουστο στην Αμοργό – Δείτε φωτογραφίες

Στην Αμοργό περνάει τον Δεκαπενταύγουστο η Μαρία Σολωμού, δημοσιεύοντας στα social media φωτογραφίες από την καθημερινότητά της εκεί.

Η ηθοποιός βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο νησί των Κυκλάδων. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα της ονομαστικής της εορτής, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες της από διαφορετικά σημεία της Αμοργού.

Σε μία από αυτές πόζαρε αγκαλιά με τη σκυλίτσα της «Μαύρα», ενώ σε άλλη φωτογραφήθηκε με φόντο το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας.

Σε άλλα στιγμιότυπα, η Μαρία Σολωμού εμφανίστηκε στη θάλασσα και σε βραδινές βόλτες με την παρέα της. «Σε αμοργώ τον Αύγουστο» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.

Δείτε την ανάρτησή της