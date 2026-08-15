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Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε δασική έκταση στην Κυδωνέα Λαγκαδά

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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα του Σαββάτου σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή της Κυδωνέας Λαγκαδά.

Η φωτιά καίει ανάμεσα στους οικισμούς Λαχανά και Ξυλούπολη ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε εγρήγορση για την πλήρη κατάσβεσή της.

Θεσσαλονίκη Φωτιά

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