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Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Ν. Μηχανιώνα – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Νέας Μηχανιώνας.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Μηχανιώνα Φωτιά

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