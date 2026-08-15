Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Ν. Μηχανιώνα – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Νέας Μηχανιώνας.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.