Επέστρεψε με το χρυσό ο Τεντόγλου: “Παίρνουμε θάρρος από Ρονάλντο, Μέσι και ΛεΜπρόν και πάμε για πολλά χρυσά ακόμα”, είπε ο Πομάσκι

Με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος και εμφανώς ικανοποιημένος από τη νέα μεγάλη επιτυχία του, επέστρεψε στην Ελλάδα ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά την ιστορική του εμφάνιση στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στο μήκος, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση του στην κορυφή του αγωνίσματος.

Ο Τεντόγλου έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, έχοντας στο πλευρό του τον προπονητή του, Γιώργο Πομάσκι.

Παρά την κούραση από το ταξίδι και την προχωρημένη ώρα, δεν έκρυβε τη χαρά του, κρατώντας το χρυσό μετάλλιο σε περίοπτη θέση.

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε η εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Τασούλα Κελεσίδου, προσφέροντάς του μία ανθοδέσμη.

Ο τετράκις πρωταθλητής Ευρώπης, πάντως, δεν δείχνει διάθεση να σταματήσει. «Το χάρηκα αυτό το μετάλλιο, αλλά συνεχίζουμε. Είμαι πολύ κουρασμένος, αλλά έχω αύριο να πάω προπόνηση», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Άνθρωπος είναι κόλλησε γρίπη και χάσαμε ένα πρωτάθλημα. Το καλοκαίρι είχε για πρώτη φορά στη δεκαετία κράμπες και για να τον προφυλάξω, έλεγα ότι είναι καλύτερα να σταματήσουμε. Και τώρα βρέθηκε στη θέση που του αρμόζει», είπε ο κόουτς Πομάσκι κατά την άφιξή τους και για το γεγονός ότι ο αθλητής του όχι μόνο νίκησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά τα κατάφερε με ένα μεγάλο άλμα με αντίθετο άνεμο και πρόσθεσε: «Πρώτη φορά δεν ασχολήθηκε με τις λεπτομέρειες σε έναν αγώνα. Πέρασε σαν βέλος στο πρώτο ζέσταμα. Απλώς, ήθελε δυο-τρία άλματα επειδή έκανε τα πρώτα safe. Ήταν με 20 πόντους πίσω και αυτά ήταν άλματα στα 8,40μ. Στο τέταρτο του είπα “Παιδάκι μου, χαλάρωσε. Μπες πιο άνετα”. “Θα το κάνω” απάντησε και το έκανε. Στο τέλος του είπα “Είσαι πολύ μεγάλος, όχι μεγάλος. Κέρδισες αυτόν τον αγώνα σε αυτές τις συνθήκες”. Τους αδύνατους αθλητές τους εμποδίζει πάρα πολύ ο αντίθετος άνεμος. Αυτός απέδειξε ακόμα μια φορά ότι είναι μαχητής, αγωνιστής, killer».

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχει περισσότερα από κάθε άλλον αθλητή στο μήκος και πλέον δεν προσπαθεί να τοποθετήσει το όνομά του δίπλα σε αυτούς που έχουν διαπρέψει στο αγώνισμα, αλλά είναι αυτός που γράφει την ιστορία του.

Ο Γιώργος Πομάσκι σχολιάζοντας την εν λόγω παρατήρηση είπε: «Τα τελευταία χρόνια παίρνουμε πολύ θάρρος από κάποιους ποδοσφαιριστές, που δεν είναι όποιοι κι όποιοι. Είναι ο Ρονάλντο και ο Μέσι, είναι ο ΛεΜπρον από το μπάσκετ. Αθλητές που έφτασαν τα 40 και συνεχίζουν με τον ίδιο ζήλο τον αθλητισμό. Έχουν ταχθεί στο επάγγελμά τους. Έχουν γίνει τόσο επαγγελματίες που δεν τους επηρεάζει πια η ηλικία. Γιατί κι εμείς να μην πάμε στο 5ο, 6ο, 7ο χρυσό».