MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Επίθεση ενόπλων σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι.

Σύμφωνα με την αστυνομία του πανεπιστημίου, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή των Quad Annexes, με τα θύματα να διακομίζονται σε νοσοκομεία της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η αστυνομία του πανεπιστημίου ανέφερε ότι σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς στην περιοχή, στο οποίο υπήρξαν πολλαπλά θύματα.

Η πανεπιστημιούπολη τέθηκε άμεσα σε καθεστώς αποκλεισμού, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

Οι Αρχές κάλεσαν φοιτητές, εργαζομένους και πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι νεωτέρας.

Το πανεπιστήμιο έκανε λόγο για «πολλούς υπόπτους» που φέρεται να εμπλέκονται στο περιστατικό κοντά στις εγκαταστάσεις Quad Annexes. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους ή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Τέλος, η επιχείρηση των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Μια βραδιά γεμάτη ένταση: Η παρακάμερα του Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare – “Τον πυροβόλησα και πέθανε”

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Σε συναγερμό η Θέουτα: Ισπανία και Μαρόκο θωρακίζουν τα σύνορα υπό τον φόβο νέου μεταναστευτικού κύματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Στα Χανιά τον Δεκαπενταύγουστο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18 ώρες πριν

Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τα πρώτα λεπτά της φωτιάς στη Σίβηρη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Λευκάδα: “Το σκάφος έμπαινε με μεγάλη ταχύτητα στο λιμάνι, του κόπηκε η ντίζα”, λέει μάρτυρας για το ιστιοφόρο που “καρφώθηκε” σε σκάφη