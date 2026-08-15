ΗΠΑ: Επίθεση ενόπλων σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, στις ΗΠΑ, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι.

Σύμφωνα με την αστυνομία του πανεπιστημίου, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή των Quad Annexes, με τα θύματα να διακομίζονται σε νοσοκομεία της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η αστυνομία του πανεπιστημίου ανέφερε ότι σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς στην περιοχή, στο οποίο υπήρξαν πολλαπλά θύματα.

Η πανεπιστημιούπολη τέθηκε άμεσα σε καθεστώς αποκλεισμού, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

Οι Αρχές κάλεσαν φοιτητές, εργαζομένους και πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι νεωτέρας.

Το πανεπιστήμιο έκανε λόγο για «πολλούς υπόπτους» που φέρεται να εμπλέκονται στο περιστατικό κοντά στις εγκαταστάσεις Quad Annexes. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους ή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Τέλος, η επιχείρηση των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.