Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στη Σκύρο – Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα

Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε στην περιοχή Ατσίτσα στην Σκύρο, σήμερα το μεσημέρι.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 3 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.