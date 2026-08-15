MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μιρ: Ευγνώμων για την αγάπη που λαμβάνω από τους φίλους του Άρη

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Ράφα Μιρ βρίσκεται εδώ και περίπου δύο εβδομάδες στην Ελλάδα, έχοντας μπει στο κλίμα του Άρη καθώς μετρά ήδη δύο συμμετοχές.

Ο Ισπανός επιθετικός, πήρε χρόνο στα φιλικά με Πανσερραϊκό και Νάπολι.

Ο 29χρονος μετρά αντίστροφα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν (17/08, 18:00) με την Αναγέννηση Καρδίτσας για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας και έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των Social Media.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτηση του ο Ράφα Μιρ:

«Είναι οι πρώτες μου ημέρες σε αυτό το νέο κεφάλαιο και είμαι πολύ χαρούμενος που μαθαίνω τον σύλλογο και τους νέους μου συμπαίκτες. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για την αγάπη που λαμβάνω από όλους τους φιλάθλους του Άρη. Ανυπομονώ για όλα όσα έρχονται. Πάμε Άρη».

ΠΑΕ Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μητσοτάκης από Χανιά: Σήμερα η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Η Άντζελα Δημητρίου έκλεισε τα 72: Τα χρόνια περνάνε, αλλά δεν μεγαλώνουμε, ομορφαίνουμε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο 19χρονοι που χτύπησαν και λήστεψαν 15χρονο στο κέντρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Πυρκαγιά στο Κορωπί – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Νέα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο μετά τη βελτίωση του καιρού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Έβρος: Σύγκρουση δύο ΙΧ με έξι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά – Δείτε βίντεο