Ράφα Μιρ: Ευγνώμων για την αγάπη που λαμβάνω από τους φίλους του Άρη

Ο Ράφα Μιρ βρίσκεται εδώ και περίπου δύο εβδομάδες στην Ελλάδα, έχοντας μπει στο κλίμα του Άρη καθώς μετρά ήδη δύο συμμετοχές.

Ο Ισπανός επιθετικός, πήρε χρόνο στα φιλικά με Πανσερραϊκό και Νάπολι.

Ο 29χρονος μετρά αντίστροφα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν (17/08, 18:00) με την Αναγέννηση Καρδίτσας για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας και έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των Social Media.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτηση του ο Ράφα Μιρ:

«Είναι οι πρώτες μου ημέρες σε αυτό το νέο κεφάλαιο και είμαι πολύ χαρούμενος που μαθαίνω τον σύλλογο και τους νέους μου συμπαίκτες. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για την αγάπη που λαμβάνω από όλους τους φιλάθλους του Άρη. Ανυπομονώ για όλα όσα έρχονται. Πάμε Άρη».