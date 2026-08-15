Νέος σεισμός 6,8 Ρίχτερ έπληξε την Ινδονησία το μεσημέρι

Νέος ισχυρότατος σεισμός, μεγέθους 6,8 Ρίχτερ, έπληξε το μεσημέρι τη Βόρεια Σουμάτρα στην Ινδονησία, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Πάντως, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 158 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον ισχυρότατο σεισμό, μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, που έπληξε την Ινδονησία νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών BNPB.

“Ο θάνατος 38 ανθρώπων έχει επιβεβαιωθεί, άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, 11 υπέστησαν ελαφρά τραύματα και περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους με δική τους πρωτοβουλία”, είπε.