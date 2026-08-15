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Γιώργος Μυλωνάκης και Τίνα Μεσσαροπούλου στην Παναγία της Τήνου: “Όπου κι αν βρισκόμαστε θα Την τιμάμε”

Φωτογραφία: Intime
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Ο Γιώργος Μυλωνάκης βγήκε νικητής στη μεγάλη μάχη που έδωσε και το φετινό καλοκαίρι φρόντισε να αποφορτιστεί με την σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Οι δυο τους ξεκουράζονται και χαλαρώνουν στην Πάρο με φίλους τους.

Στις 14 Αυγούστου βρέθηκαν στην Τήνο για να προσκυνήσουν στην Παναγία. Γιώργος Μυλωνάκης και Τίνα Μεσσαροπούλου φωτογραφήθηκαν στην είσοδο του ναού της Ευαγγελίστριας με ένα πλατύ χαμόγελο στα πρόσωπά τους. Τα δύσκολα ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.

«Μεγάλη η Χάρη Της σήμερα κι όπου κι αν βρισκόμαστε θα Την τιμάμε!», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος τους προηγούμενους μήνες πέρασε μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

Γιώργος Μυλωνάκης Τίνα Μεσσαροπούλου

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