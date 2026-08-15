ΚΑΕ Άρης: Οι πρώτες στιγμές του Ρόμπινσον-Ερλ στη Θεσσαλονίκη – Δείτε το βίντεο

Με ένα βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η ΚΑΕ Άρης μοιράστηκε τις πρώτες ώρες του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αμερικανός αφίχθη χθες το βράδυ στην πόλη και μπαίνει άμεσα σε ρυθμούς προετοιμασίας, με την «πρώτη» να είναι προγραμματισμένη για τις 17/08.

Εμφανώς ευδιάθετος ήταν ο άρτι αφιχθείς Ρόμπινσον-Ερλ, ο οποίος παρουσιάστηκε ιδιαίτερα… διαβασμένος σε ό,τι αφορά τη νέα του ομάδα, αλλά και τον προπονητή του.

Ο 25χρονος αποτέλεσε την πρώτη άφιξη για τους «κιτρινόμαυρους», σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κινήσεις του καλοκαιριού.