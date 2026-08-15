MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στο Βαρνάβα: 74χρονη έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της βγήκε από τον δρόμο, έπεσε σε ρέμα και τούμπαρε

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Βαρνάβα όταν σε έναν επαρχιακό δρόμο ένα αυτοκίνητο με οδηγό μια 74χρονη βγήκε εκτός δρόμου, έπεσε σε ρέμα και τούμπαρε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η άτυχη 74χρονη έκανε τη διαδρομή συχνά, χωρίς να έχει διευκρινιστεί γιατί αυτή τη φορά το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο βρέθηκαν πυροσβέστες με οχήματα από τη Νέα Μάκρη και τον Αυλώνα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και εθελοντές από τον Βαρνάβα.

Χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, πυροσβέστες και εθελοντές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα που ήταν εγκλωβισμένη ανάποδα, και την παρέδωσαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία έχει ήδη ξεκινήσει την προανάκριση, συλλέγοντας στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εκτροπή του οχήματος.

Τροχαίο δυστύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 λεπτά πριν

Όλυμπος: 50χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Απίθανη Ντρισμπιώτη, τέταρτη στην Ευρώπη στα 42 της χρόνια!

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 37 λεπτά πριν

Ράφα Μιρ: Ευγνώμων για την αγάπη που λαμβάνω από τους φίλους του Άρη

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Αντιδράσεις στη Γαλλία για τις φωτογραφίες του Μακρόν σε τζετ σκι – “Η χώρα καίγεται και εκείνος διασκεδάζει” λέει η αντιπολίτευση

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Δεκαπενταύγουστος: Κλειστά σήμερα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα – Οι εξαιρέσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τραγωδία στο Βαρνάβα: 74χρονη έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της βγήκε από τον δρόμο, έπεσε σε ρέμα και τούμπαρε