Τραγωδία στο Βαρνάβα: 74χρονη έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της βγήκε από τον δρόμο, έπεσε σε ρέμα και τούμπαρε

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Βαρνάβα όταν σε έναν επαρχιακό δρόμο ένα αυτοκίνητο με οδηγό μια 74χρονη βγήκε εκτός δρόμου, έπεσε σε ρέμα και τούμπαρε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η άτυχη 74χρονη έκανε τη διαδρομή συχνά, χωρίς να έχει διευκρινιστεί γιατί αυτή τη φορά το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο βρέθηκαν πυροσβέστες με οχήματα από τη Νέα Μάκρη και τον Αυλώνα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και εθελοντές από τον Βαρνάβα.

Χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, πυροσβέστες και εθελοντές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα που ήταν εγκλωβισμένη ανάποδα, και την παρέδωσαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία έχει ήδη ξεκινήσει την προανάκριση, συλλέγοντας στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εκτροπή του οχήματος.