Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα της 15ης Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 15 Αυγούστου:

1096: Ξεκινά η πρώτη Σταυροφορία, με σκοπό την κατάληψη των Αγίων Τόπων, που τότε κατείχαν οι Οθωμανοί.

1898: Θεμελιώνεται το νέο Βουλευτήριο (Παλαιά Βουλή), που θα ανεγερθεί σε σχέδια του αρχιτέκτονα Φρανσουά Μπουλανζέ.

1909: Ξεσπά η επανάσταση στου Γουδή, που οργάνωσε ο «Στρατιωτικός Σύνδεσμος». Τη διακυβέρνηση της χώρας καλείται να αναλάβει ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

1940: Το καταδρομικό «Έλλη» τορπιλίζεται απ’ τους Ιταλούς στην Τήνο.

1969: Πρεμιέρα για το θρυλικό ροκ φεστιβάλ του Γούντστοκ. Την πρώτη μέρα εμφανίζονται οι Ρίτσι Χέιβενς, Σουάμι Σατσιντανάντα, Sweetwater, The Incredible String Band, Μπερτ Σόμερ, Τιμ Χάρντιν, Ραβί Σανκάρ, Μελανί, Άρλο Γκάθρι και Τζόαν Μπαέζ.

1971: Ο αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον καταργεί τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό.

Γεννήσεις

1769: Ναπολέων Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας. (Θαν. 5/5/1821)

1818: Γεώργιος Αβέρωφ, έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης. (Θαν. 15/7/1899)

1922: Γιώργος Μουζάκης, έλληνας τρομπετίστας και συνθέτης ελαφράς μουσικής. (Θαν. 27/8/2005)

Θάνατοι

1118: Αλέξιος Α’ Κομνηνός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 1048)

1944: Ελένη Βαλλιάνου, ελληνίδα ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης, που εκτελέστηκε απ’ τους Ναζί στη Νίκαια της Γαλλίας. (Γεν. 1917)

1980: Μαρία Δεσύλλα – Καποδίστρια, ελληνίδα πολιτικός, η πρώτη γυναίκα εκλεγμένη δήμαρχος στην Ελλάδα. (Γεν. 25/3/1898)

Γιορτάζουν

Δέσποινα, Μαρία, Μαριέττα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Ταρσίζιος.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Αδέσποτων Ζώων