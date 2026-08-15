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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών – Έλεγχοι σε δεκάδες άτομα και οχήματα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής σε οικισμό των Διαβατών, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή δυνάμεων της Άμεσης Δράσης, της Τροχαίας, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών δράσεων πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε πρόσωπα και οχήματα, με τα εξής στοιχεία:

  • 57 άτομα ελέγχθηκαν συνολικά.
  • 31 οχήματα υποβλήθηκαν σε έλεγχο.
  • 6 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) βεβαιώθηκαν.
  • 6 οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης επισημαίνεται ότι ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και σε άλλες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης.

Διαβατά Θεσσαλονίκη

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