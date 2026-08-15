Συγκίνησε ο Σίσκος: Έφερα το μετάλλιο για την πατρίδα και τους πυροσβέστες που δίνουν μάχες – Δείτε βίντεο

Μετά το ασημένιο στα 200μ ύπτιο ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε και το χάλκινο στα 200μ πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο 21χρονος κολυμβητής που «τρελαίνει» τα χρονόμετρα στο Παρίσι μετά από τη νέα του επιτυχία τόνισε στην ΕΡΤ ότι δεν περίμενε το μετάλλιο και το αφιέρωσε στην Ελλάδα και στους πυροσβέστες.

Οι δηλώσεις του Απόστολου Σίσκου

«Τρελάθηκα και εγώ τώρα που είδα τον χρόνο, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω. Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Έκανε το θαύμα της και εγώ έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες που δίνουν τρελή μάχη για τις φωτιές που γίνονται, οπότε δίνουμε και εμείς τη δική μας μάχη».



Στη συνέχεια ρωτήθηκε εάν ήταν πιο απελευθερωμένος σε αυτόν τον τελικό μετά το μετάλλιο στα 200μ ύπτιο και είπε: «Σίγουρα ναι! Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα το απολαμβάνω και λίγο παραπάνω».