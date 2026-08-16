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Σεισμός στην Κολομβία: Νεκρή η 32χρονη Ντανιέλα που άντεξε 37 ώρες παγιδευμένη στα συντρίμμια

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THESTIVAL TEAM

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Νεαρή η οποία παρέμεινε σχεδόν 37 ώρες παγιδευμένη στα συντρίμμια έπειτα από τον σεισμό της Δευτέρας στη δυτική Κολομβία, προτού κατορθώσει να τη βγάλει ζωντανή σωστικό συνεργείο στην πόλη Περέιρα και μετατραπεί σε σύμβολο ελπίδας για πολλούς στη χώρα, υπέκυψε τελικά το βράδυ προχθές Παρασκευή στο νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί, ενημέρωσε χθες Σάββατο η οικογένειά της το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Ντανιέλα Λάργκο, 32 ετών, που σωστικό συνεργείο ανέσυρε από τα συντρίμμια πάνω σε φορείο στην Περέιρα, με υπόκρουση επιφωνήματα χαράς και επευφημίες συγκεντρωμένου πλήθους, συγκίνησε πολλούς στη χώρα που, με βαθύ ψυχικό τραύμα μετά τον σεισμό, ψάχνει ακόμη τουλάχιστον 320 αγνοούμενους, κατά δεδομένα της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Ο σεισμός 7,4 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος αυτού του αιώνα στην Κολομβία. Στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 294 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους σχεδόν 4.000. Η Περέιρα και η Κάλι είναι οι πόλεις που χτυπήθηκαν πιο σκληρά.

Στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες ζημιές σωστικά συνεργεία απομάκρυναν χθες συντρίμμια –οροφές, τοίχους…– με τη βοήθεια μηχανημάτων, έξι ημέρες μετά την καταστροφή.

Η μητέρα της, η Σάντρα Μιλένα Πέρες, είπε στο AFP πως ήθελε το μαρτύριο της νεαρής, καρκινοπαθούς σε ύφεση, να «τελειώσει γρήγορα».

Η Ντανιέλα Λάργκο άφησε ορφανό τον 12χρονο γιο της.

Κολομβία Σεισμός

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