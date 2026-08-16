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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονη επιχειρηματίας που έδινε σε ανήλικους αλκοολούχα ποτά

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Στοχευμένη επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από το βράδυ του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην περιοχή του Χαριλάου, με τη συνδρομή αστυνομικών από διάφορες διευθύνσεις της πόλης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων προσήχθησαν και ελέγχθηκαν συνολικά 41 ανήλικοι, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 6 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Βασικός στόχος της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ατόμων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε έκνομες ενέργειες, ώστε να σχεδιαστούν νέες στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημεία όπου παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Καλαμαριάς, αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος προχώρησαν στη σύλληψη μιας 35χρονης ημεδαπής επιχειρηματία. Η συλληφθείσα κατελήφθη να προμηθεύει αλκοολούχα ποτά σε επτά ανήλικα παιδιά.

Όπως επισημαίνεται από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και σε άλλες περιοχές του νομού.

Θεσσαλονίκη

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