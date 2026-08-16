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Σκέρτσος για τη φωτιά στη Χαλκιδική: Η αντιπολίτευση ακυρώνει το έργο των ίδιων των πυροσβεστών

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στην αποτίμηση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κασσανδρείας – Σίβηρης στη Χαλκιδική προχώρησε με ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, παραθέτοντας στοιχεία για την έκταση που κάηκε.

Παράλληλα, ο υπουργός Επικρατείας στρέφει τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης για τις αναφορές περί «μεγάλης καταστροφής» στη Χαλκιδική, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση υποβαθμίζει το έργο των πυροσβεστών και συνολικά των δυνάμεων που βρέθηκαν στο πεδίο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:

«Τελικά η καμένη έκταση στην Κασσανδρεία – Σίβηρη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Copernicus, είναι 2.500 στρέμματα εκ των οποίων ανέκαθεν δασικές εκτάσεις είναι 700 στρέμματα ενώ το υπόλοιπο των 1.800 στρεμμάτων είναι μη δασικές, δασωμένες και εκχερσωμένες εκτάσεις.

Η συνολική έκταση του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής είναι 334.000 στρέμματα και οι ιδιοκτησίες που κινδύνευσαν στους 2 όμορους δήμους αλλά τελικά διασώθηκαν περί τις 10.000.

Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τη δασική υπηρεσία, τα στελέχη της αστυνομίας, του λιμενικού και των ενόπλων δυνάμεων, που μαζί με τους εθελοντές και την τοπική αυτοδιοίκηση περιόρισαν στον ελάχιστο βαθμό μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.

Η αντιπολίτευση που κάνει λόγο για μεγάλη καταστροφή στη Χαλκιδική ας σκεφτεί ότι έτσι ακυρώνει το έργο των ίδιων των πυροσβεστών αλλά και τη βιωμένη πραγματικότητα των ανθρώπων που είδαν με τα μάτια τους στο πεδίο τις προσπάθειες του κρατικού μηχανισμού.

Κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε συλλογικά και την καταστροφή που δεν ζήσαμε διότι το κράτος λειτούργησε αποτελεσματικά».

Άκης Σκέρτσος

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