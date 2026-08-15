Πάρος: “Μετανιώνω αλλά μου επιτέθηκε πρώτος” – Τι υποστηρίζει ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε υπάλληλο

Τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο με τον υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων στην Πάρο δίνει ο οδηγός ταξί, ο οποίος απολύθηκε μετά το περιστατικό.



Ο οδηγός ταξί υποστηρίζει ότι δεν ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος, ισχυριζόμενος ότι ο υπάλληλος τον έβρισε, του φώναξε και στη συνέχεια τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε. «Έβριζε, φώναζε και με βάρεσε με το κράνος που κράταγε», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Alpha.



Ερωτηθείς εάν ο άλλος άνδρας του επιτέθηκε πρώτος απάντησε: «Ε, βέβαια, δηλαδή πήγα εγώ να του επιτεθώ πρώτος; Δεν το ήθελα γιατί και η θέση μου είναι τέτοια. Είμαι κάθε μέρα εκεί, έτσι;».



Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του οδηγού ταξί:

Τι υποστηρίζει για την πιάτσα των ταξί



Σύμφωνα με τον οδηγό, πίσω από το περιστατικό υπήρχε ένταση που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τη χρήση του χώρου της πιάτσας των ταξί.



Όπως υποστηρίζει, στο συγκεκριμένο σημείο επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο ταξί, αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα. Ισχυρίζεται, ωστόσο, ότι ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικιάσεων, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, χρησιμοποιούσε συχνά τον χώρο για οχήματα της επιχείρησης και των πελατών της.

«Εκεί είναι πιάτσα ταξί, απ’ ό,τι έχετε καταλάβει, και μπορεί να μπαίνει μόνο είτε ένα αστυνομικό όχημα, είτε ασθενοφόρο, είτε ταξί. Τίποτε άλλο», ανέφερε.



Κατά τον ίδιο, ο υπάλληλος «έβαζε γουρούνες μέσα» και ζητούσε από πελάτες της επιχείρησης να σταθμεύουν στο σημείο προκειμένου να παραδώσουν τα οχήματα που είχαν νοικιάσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στη στάθμευση των ταξί.



Ο οδηγός υποστήριξε ακόμη ότι η παρουσία των οχημάτων στο σημείο έκανε και άλλους τουρίστες να θεωρούν ότι μπορούν να σταθμεύουν εκεί.



Παράλληλα, χαρακτήρισε τον υπάλληλο «πολύ εριστικό» και «πολύ προκλητικό», υποστηρίζοντας ότι είχαν δημιουργηθεί προβλήματα και στο παρελθόν όταν άλλοι οδηγοί προσπάθησαν να του μιλήσουν για το συγκεκριμένο ζήτημα: «Όποιος και να έχει πάει και να του έχει μιλήσει με όμορφο τρόπο είναι πολύ ερειστικός, πολύ προκλητικός και πάντα δημιουργεί πρόβλημα».



«Εννοείται πως το μετανιώνω»

Ο οδηγός ταξί εξέφρασε τη λύπη του για τις εικόνες που καταγράφηκαν, αναγνωρίζοντας ότι το περιστατικό δημιουργεί αρνητική εικόνα τόσο για την Πάρο όσο και για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί.



«Εννοείται πως λυπάμαι που έγινε το γεγονός. Είναι μία πολύ κακή εικόνα για το νησί, για τα ταξί και για όλα προς τα έξω. Δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό το συμβάν», είπε.



«Σίγουρα δεν ήθελα να πιαστώ στα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μου επιτέθηκε πρώτος και φραστικά και με το χέρι και με το κράνος που κρατούσε. Με βάρεσε πρώτος και με έφτασε στο σημείο αυτό» συμπλήρωσε.



Το χρονικό του επεισοδίου



Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στην πιάτσα των ταξί στην Πάρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την αντιπαράθεση αποτέλεσε η κίνηση του υπαλλήλου να σταθμεύσει μία «γουρούνα» της επιχείρησης ενοικίασης οχημάτων σε σημείο που, σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, προορίζεται αποκλειστικά για τα οχήματά τους.



Στο βίντεο από το επεισόδιο καταγράφονται οι δύο άνδρες να ανταλλάσσουν βαριές ύβρεις. Στη συνέχεια, ο οδηγός ταξί φαίνεται να κινείται προς τον υπάλληλο, να τον πιάνει από τον λαιμό και να τον ρίχνει πάνω στη «γουρούνα».



Στα ίδια πλάνα φαίνεται και ο υπάλληλος να χτυπά τον οδηγό ταξί με το κράνος που κρατά στα χέρια του.



Η συμπλοκή σταμάτησε μετά την παρέμβαση άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο και χώρισαν τους δύο άνδρες.



Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, ο εργοδότης του οδηγού ταξί ανακοίνωσε ότι τον απέλυσε, δηλώνοντας ότι η συνεργασία τους τελείωσε.



Δείτε βίντεο από το περιστατικό:



