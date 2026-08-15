Τα ζώδια που θα αντιμετωπίσουν το “κάρμα” τους μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2026

Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2026, τέσσερα ζώδια μπαίνουν σε μια περίοδο απολογισμού, σύμφωνα με την αστρολογία.

Ο ανάδρομος Κρόνος στον Κριό φέρνει στην επιφάνεια παλιές υποθέσεις, σας καλεί να αναλάβετε ευθύνες και σας βοηθά να δείτε τα αποτελέσματα των επιλογών σας. Το «κάρμα» δεν αφορά μόνο τις συνέπειες, αλλά και τις ανταμοιβές. Αν έχετε προσπαθήσει να εξελιχθείτε και να κάνετε το σωστό, αυτή η περίοδος μπορεί να σας φέρει θετικές εξελίξεις.

Κριός

Με τον Κρόνο στο ζώδιό σας, η περίοδος αυτή φέρνει ανταμοιβές για τη σκληρή δουλειά και την επιμονή σας. Επαγγελματικές ευκαιρίες, αναγνώριση ή σημαντικές αλλαγές μπορεί να έρθουν ως αποτέλεσμα των προσπαθειών που έχετε ήδη κάνει.

Καρκίνος

Αυτή είναι μια περίοδος αυτογνωσίας και απολογισμού. Αν έχετε δουλέψει με τον εαυτό σας και έχετε προσπαθήσει να αλλάξετε προς το καλύτερο, οι προσπάθειές σας μπορεί να αναγνωριστούν. Αντίθετα, παλιές συμπεριφορές που χρειάζονται διόρθωση ίσως επιστρέψουν για να τις αντιμετωπίσετε.

Ζυγός

Ο Κρόνος σας καλεί να δείτε πιο καθαρά τις σχέσεις και τον τρόπο που επηρεάζετε τους άλλους. Είναι η στιγμή να αφήσετε πίσω την ανάγκη να ικανοποιείτε τους πάντες και να βάλετε πιο ουσιαστικά όρια.

Αιγόκερως

Για εσάς η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς ο Κρόνος είναι ο κυβερνήτης πλανήτης σας. Θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και παλιές συναισθηματικές εκκρεμότητες μπορεί να επανέλθουν, δίνοντάς σας την ευκαιρία να τακτοποιήσετε όσα έχουν μείνει ανοιχτά.

Πηγή: marieclaire.gr