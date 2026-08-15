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Πού θα δείτε Άρη και Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας

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THESTIVAL TEAM

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Άρης, Ηρακλής και… όχι μόνο, μετρούν αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων στο Κύπελλο Ελλάδας.

Την αρχή θα κάνουν οι «κιτρινόμαυροι», που θα αγωνιστούν τη Δευτέρα (17/08, 18:00) κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας στο γήπεδο του Μακεδονικού, ενώ ο «Γηραιός» αγωνίζεται λίγες ώρες αργότερα (21:00) με τον Βόλο στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών.

Παράλληλα, μαζί με το πρόγραμμα των ομάδων, έγινε γνωστή και η… τηλεοπτική στέγη των εν λόγω παιχνιδιών.

Στο ΣΚΑΪ Hybrid το Αναγέννηση Καρδίτσας-Άρης, στο ΣΚΑΪ το Ηρακλής-Βόλος.

Υπενθυμίζεται ότι στο Κύπελλο τα παιχνίδια είναι μονά και σε περίπτωση ισοπαλίας οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι, ενώ οι ομάδες πρέπει να έχουν δύο Έλληνες νεαρούς ποδοσφαιριστές στη σύνθεσή τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:

Δευτέρα 17 Αυγούστου

17:00: Καλλιθέα – ΑΕΛ, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (monobala.gr)

18:00: Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης, Γήπεδο Μακεδονικού (ΣΚΑΪ Hybrid)

21:00: Ηρακλής – Βόλος Elabet, Δημοτικό Στάδιο Σερρών (ΣΚΑΪ)

Τρίτη 18 Αυγούστου

19:00: Ατρόμητος – ΠΑΣ Πύργος, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου (monobala.gr)

19:00: Πανσερραϊκός – Πανθρακικός, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

21:00: Λεβαδειακός – Asteras AKTOR, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς (ΣΚΑΪ)

Τετάρτη 19 Αυγούστου

17:00: Νίκη Βόλου – Πανιώνιος, «Παντελής Μαγουλάς» (monobala.gr)

17:00: Ζάκυνθος – Κηφισιά, «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Καισαριανή

17:00: Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς, ΔΑΚ Χρυσούπολης

17:15: Καλαμάτα – Παναιτωλικός, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (ΣΚΑΪ)

Δευτέρα 24 Αυγούστου

17:30: Ελλάς Σύρου – Μαρκό, Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης

Άρης Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας

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