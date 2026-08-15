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Απόστολος Σίσκος: Χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα των ανδρών με πανελλήνιο ρεκόρ – Δείτε βίντεο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο Απόστολος Σίσκος με τρομερό ντεμαράζ στα τελευταία μέτρα ανέβηκε για δεύτερη φορά στο βάθρο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου, αφού τερμάτισε τρίτος στα 200μ πεταλούδα κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι έχει μεγάλο πρωταγωνιστή για την Ελλάδα τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ ύπτιο θα ανεβεί στην τρίτη θέση του βάθρου στα 200μ πεταλούδα με τεράστιο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο στο 1:54:13.

Ο Σίσκος ξεκίνησε όπως συνηθίζει πιο αργά την κούρσα. Στα 100 μέτρα ήταν στην έκτη θέση και σιγά σιγά άρχισε να ανεβάζει κατακόρυφα το ρυθμό του για να προλάβει να τερματίσει τρίτος και εντός βάθρου για να διαλύσει παράλληλα και το πανελλήνιο ρεκόρ, που ο ίδιος είχε καταρρίψει στον ημιτελικό.

Η κατάταξη του τελικού

  1. Λεόν Μαρσάν (Γαλλία) 1:51.72
  2. Ρίτσαρντ Μάρτον (Ουγγαρία) 1:54.06
  3. Απόστολος Σίσκος (Ελλάδα) 1:54.13
  4. Αλμπέρτο Ρατσέτι (Ιταλία) 1:54.23
  5. Κριστόφ Χμιελέφκσκι (Πολωνία) 1:54.74
  6. Χούμπερτ Κος (Ουγγαρία) 1:54.89
  7. Αρμπιντέλ Γκονζάλεζ (Ισπανία) 1:54.97
  8. Μίχαλ Χμιελέφκσκι (Πολωνία) 1:55.42

Απόστολος Σίσκος

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