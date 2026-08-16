Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι της Μάνης: Έπεσαν 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα – Δείτε βίντεο

Περίπου 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα έπεσαν χθες, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, καταστροφές και τραυματισμούς.

Ήταν τέτοια η σφοδρότητα της βροχόπτωσης, που δεν υπήρχε τίποτα που να μη παρασυρθεί, με το φαινόμενο να κρατά τρεις ώρες, όπως περιγράφουν οι κάτοικοι στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ.

Συνεργεία προσπαθούν σήμερα να διορθώσουν τις ζημιές και να απομακρύνουν τα φερτά υλικά.

Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς τα ορμητικά νερά κατάφεραν να εισχωρήσουν μέσα σε αυτά.

«Θέλουμε βοήθεια, γιατί το μέρος είναι τουριστικό. Στη θάλασσα υπάρχουν φερτά υλικά που έχουν φέρει τα ποτάμια. Ήταν ένα φαινόμενο που μας έκανε να φοβηθούμε. Δεν βλέπαμε στο ένα μέτρο. Οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες» ανέφερε κάτοικος στο ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Στο Νοσοκομείο Σπάρτης γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό

Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι μία γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό, ενώ ήταν στο αυτοκίνητό της και έπειτα από μεγάλη προσπάθεια απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σπάρτης.

«Παρά τις καταρρακτώδεις βροχές, που πλήττουν τη Μάνη και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο εκεί, το ΕΣΥ είναι σε πλήρη ετοιμότητα και τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Ευχαριστώ θερμά το υγειονομικό μας προσωπικό και ειδικά τον εξαίρετο Ιατρό κ. Ανάργυρο Μαριόλη, διότι με τεράστια προσωπικά προσπάθεια διέσωσαν και μεταφέρουν στο Νοσοκομείο της Σπάρτης, γυναίκα κτυπημένη σοβαρά στο Οίτυλο της Μάνης από κεραυνό, μέσα στο αυτοκίνητο της. Όλα θα πάνε καλά», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Παγιδεύτηκαν πολίτες σε αυτοκίνητα – Πλημμύρησαν σπίτια

Aπό τις 16:30 χθες, η Πυροσβεστική δέχτηκε περισσότερες από 50 κλήσεις για παροχές βοηθείας.

Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της περιοχής είχε διακοπεί η κυκλοφορία εξαιτίας των φετών υλικών.

Όπως δήλωσε η κ. Λυροφώνη μηχανήματα έργου αναμένεται να ξεκινήσουν το έργο της αποκατάστασης, ενώ θα ακολουθήσει η πλήρης καταγραφή των ζημιών στη περιοχή.