Στην Πάρο για τον Δεκαπενταύγουστο η Μαρία Καρυστιανού – Οι ευχές της για την γιορτή της Παναγίας

Στην Πάρο βρέθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Το νησί αυτές τις ημέρες έχει την τιμητική του, λόγω της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής, όπου κάθε χρόνο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τον Δεκαπενταύγουστο.

Το πρωί της Κυριακής, η Μαρία Καρυστιανού εθεάθη στο λιμάνι του νησιού, όπου περίμενε μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες στην ουρά, προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο για την επιστροφή της.

Οι ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο

Μία ημέρα νωρίτερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook τις ευχές της για τη γιορτή της Παναγίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Τι ευλογία να ζούμε σε μια χώρα γεμάτη από απέραντο μπλε και καθαρό λευκό! Σε έναν τόπο γεμάτο από ανθρώπους που, κόντρα στις δυσκολίες, συνεχίζουν να χαμογελούν…. κι ας είναι τα μάτια βουρκωμένα. Χαμογελούν γιατί η ελπίδα μέσα στην ψυχή τους παραμένει ζωντανή και αλώβητη.

Αγαπημένη μας Παναγιά, λατρεμένη μητέρα όλων! Αγαπημένη μου Ελλάδα, πονεμένη …μα πάντα περήφανη. Με τη βοήθεια του ουρανού, το σκοτάδι θα διαλυθεί και το φως θα ζεστάνει ξανά τις καρδιές μας.

Χρόνια Πολλά σε κάθε εορτάζουσα και εορτάζοντα. Χρόνια Πολλά σε όλους όσοι κρατούν ζωντανό το μεγάλο όραμα και συστρατεύονται με αφοσίωση σε αυτήν την ιερή αποστολή.

Χρόνια Πολλά στη νεολαία μας, σε αυτούς που προσκαλούμε να επιστρέψουν στην πατρίδα μας , αλλά και σε εκείνους για τους οποίους θα παλέψουμε ώστε να μη χρειαστεί να ξενιτευτούν ποτέ. Χρόνια Πολλά Ελλάδα μας!

Μαρία Καρυστιανού».