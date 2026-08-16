Πυρόπληκτοι: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις αποζημιώσεις – Βήμα βήμα η διαδικασία για την αίτηση

Ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αττικοβοιωτία, σε Αιγιαλεία και Ρέθυμνο, με την κρατική ενίσχυση να καλύπτει πλέον το 100% του κόστους επισκευής και ανακατασκευής των κατεστραμμένων κτηρίων.

Τα βήματα για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης

Με βάση τη διαδικασία, οι πολίτες θα καταθέτουν την αίτησή τους στον Δήμο, ο οποίος θα εξετάζει τα δικαιολογητικά και θα αποστέλλει το σχετικό πρακτικό στο αρμόδιο υπουργείο.

Για την υποβολή της αίτησης, οι πληγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν:

το δελτίο αυτοψίας της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών,

τα έντυπα Ε1 και Ε9 του τελευταίου φορολογικού έτους,

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε περίπτωση αναπηρίας.

Τα χρήματα θα αποστέλλονται στον Δήμο εντός δέκα ημερών από την κατάθεση του πρακτικού, ώστε να καταβάλλονται στους δικαιούχους.

Επίδομα πρώτων αναγκών και επισκευαστικών εργασιών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας έχουν αποφασιστεί τα παρακάτω μέτρα στήριξης:

Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών

Χορηγείται ποσό ύψους 600 ευρώ για πληγείσες κύριες κατοικίες.

Επίδομα για απλές επισκευαστικές εργασίες ή/και αντικατάσταση οικοσκευής

Χορηγείται ποσό έως 6.000 ευρώ για πληγείσες κύριες κατοικίες.

Για δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%.

Μέτρα προσωρινής στέγασης των πληγέντων: Οι δικαιούχοι και το ύψος της επιδότησης

Το μέτρο της επιδότησης προσωρινής στέγασης έχει ενεργοποιηθεί για τη στήριξη των πολιτών που αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις κύριες κατοικίες τους λόγω των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές. Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες ή χρήστες κύριων κατοικιών οι οποίες, μετά τον έλεγχο των κλιμακίων της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., έχουν χαρακτηριστεί ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση («κίτρινες») ή επικίνδυνες για χρήση («κόκκινες»).

Η προσωρινή στέγαση παρέχεται είτε μέσω επιδότησης ενοικίου για τη μίσθωση άλλης κατοικίας στην ίδια ή όμορη Περιφερειακή Ενότητα είτε μέσω επιδότησης συγκατοίκησης στην περίπτωση φιλοξενίας από άλλο πρόσωπο.

Το ύψος της επιδότησης ενοικίου ανέρχεται σε 300 ευρώ τον μήνα για ένα άτομο και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε επιπλέον συνοικούντα, έως το ανώτατο ποσό των 500 ευρώ τον μήνα. Η επιδότηση συγκατοίκησης ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού της επιδότησης ενοικίου.

Στεγαστική συνδρομή για επισκευή και ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων

Στο επόμενο στάδιο περνά η κρατική στήριξη των πυρόπληκτων, με την ενεργοποίηση του πλαισίου στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές. Μέσω της διαδικασίας, οι πληγέντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων εργασιών, είτε πρόκειται για επισκευή των ζημιών είτε, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, για ανακατασκευή των κτηρίων.

Για τις περιπτώσεις ανακατασκευής προβλέπεται ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έως επιφάνεια 150 τετραγωνικών μέτρων. Επιπλέον, για ελαφρύτερες ζημιές που αφορούν αποκλειστικά μη φέροντα στοιχεία των κτηρίων, προβλέπεται η δυνατότητα ταχύτερης διαδικασίας επισκευής με εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, χωρίς απαίτηση εκπόνησης μελέτης μηχανικού.

Ειδικός μηχανισμός ενημέρωσης των πληγέντων θα λειτουργήσει με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τη στεγαστική συνδρομή, ώστε οι πολίτες να έχουν σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα χρονικά περιθώρια υποβολής των αιτήσεών τους.