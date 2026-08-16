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ΠΑΟΚ: Μια “ανάσα” από την Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας – Σφοδρές αντιδράσεις από τον κόσμο της ομάδας

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο ΠΑΟΚ παραμονές του αγώνα με την Μπραν που θα κρίνει την παρουσία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της τρέχουσας σεζόν, είναι έτοιμος να μπει στη τελική ευθεία των συζητήσεων με την Ντόρτμουντ για την πώληση του μεγαλύτερου ταλέντου της ιστορίας του, Γιάννη Κωνσταντέλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας paok24.com, οι Γερμανοί αναμένεται να καταθέσουν – αν δεν έχουν καταθέσει ήδη – επίσημη πρόταση 28 εκατ ευρώ συν μπόνους που θα φτάνουν τα 2 εκατ ευρώ, έτσι ώστε να κάνουν τον παίκτη δικό τους.

Το νούμερο αυτό, έχει τεθεί ως όριο διαπραγμάτευσης εδώ και καιρό από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, γεγονός που προφανώς εμφανίζει την πρόθεσή της να μην ακυρώσει το ενδεχόμενο πώλησης.

Μάλιστα στη Γερμανία, η υπόθεση θεωρείται τελειωμένη, δείγμα πως έχει γίνει εδώ και καιρό η προεργασία. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο παίκτης να αγοραστεί από την Μπορούσια, πριν τους αγώνες με την Μπραν, κάτι που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα ερωτηματικά.

Όσον αφορά στις πληροφορίες εντός ΠΑΟΚ, την υπόθεση την τρέχουν εδώ και καιρό συγκεκριμένοι άνθρωποι με άκρα μυστικότητα, σε βαθμό που να μη γνωρίζουν τι συμβαίνει ακόμη και άνθρωποι του αγωνιστικού τμήματος.

Παράλληλα, εκατοντάδες είναι τα μηνύματα ανησυχίας και εκνευρισμού του κόσμου της ομάδας, που δεν θέλει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο παίκτης που θα έπρεπε να στηθεί η ομάδα γύρω του.

Θύρα 4: “Aπαίτησή μας να μείνει ο Κωνσταντέλιας!”

Η Θύρα 4 με ανακοίνωσή της τοποθετήθηκε για την υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια τονίζοντας ότι απαίτηση του κόσμου του ΠΑΟΚ είναι η παραμονή του νεαρού μεσοεπιθετικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ

Σε πείσμα όλων των καλοθελητών, των στημένων δημοσιογράφων και των εκφραστών της μιζέριας, η απαίτηση του ΛΑΟΥ του ΠΑΟΚ είναι μια:

Ο Γιάννης Κωνσταντελιας, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα του συλλόγου μας μετά το Γιώργο Κούδα, να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το Δικέφαλο στο στήθος.

ΑΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ, ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ».

Γιάννης Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ

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