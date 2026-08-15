Πυρκαγιά στο Κορωπί – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια

Πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Φράττι Κορωπίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 14:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Κορωπιου.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.