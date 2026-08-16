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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θήβα: 16χρονη κατήγγειλε βιασμό από 15χρονο και άλλο ένα άτομο

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Καταγγελία ότι έπεσε θύμα βιασμού από δύο άτομα έκανε μια `16χρονη στο Αστυνομικό Τμήμα Θηβών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, όλα συνέβησαν στο σπίτι της στο οποίο φιλοξενούνταν ένας 15χρονος και ένα ακόμα άγνωστο άτομο.

Κατά πληροφορίες η κοπέλα, η οποία, όπως και οι δύο καταγγελλόμενοι, είναι Ρομά, είπε στους αστυνομικούς ότι ο 15χρονος και το άλλο άτομο την πήγαν σε ένα δωμάτιο, της ακινητοποίησαν τα πόδια και τη βίασαν.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση ζήτησαν η 16χρονη να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

Θήβα

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