Θήβα: 16χρονη κατήγγειλε βιασμό από 15χρονο και άλλο ένα άτομο

Καταγγελία ότι έπεσε θύμα βιασμού από δύο άτομα έκανε μια `16χρονη στο Αστυνομικό Τμήμα Θηβών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, όλα συνέβησαν στο σπίτι της στο οποίο φιλοξενούνταν ένας 15χρονος και ένα ακόμα άγνωστο άτομο.

Κατά πληροφορίες η κοπέλα, η οποία, όπως και οι δύο καταγγελλόμενοι, είναι Ρομά, είπε στους αστυνομικούς ότι ο 15χρονος και το άλλο άτομο την πήγαν σε ένα δωμάτιο, της ακινητοποίησαν τα πόδια και τη βίασαν.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση ζήτησαν η 16χρονη να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.