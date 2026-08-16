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Πέταξε για Γερμανία ο Γιάννης Κωνσταντέλιας – Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει -όπως όλα δείχνουν- χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό να ταξιδεύει το πρωί της Κυριακής (16/8) για τη Γερμανία.

Ο διεθνής άσσος βρέθηκε σήμερα περίπου στις 7:00 το πρωί στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, για να πετάξει με ιδιωτική πτήση με προορισμό τη Γερμανία, με φόντο την Ντόρτμουντ.

Σε πρώτη φάση υπήρξε μια σημαντική καθυστέρηση, περίπου δύο ωρών και τελικά, όλα δείχνουν ότι ο Έλληνας άσος αναχώρησε με δύο ακόμη δικά του πρόσωπα.

Γιάννης Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ

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