Παγώνη: “Ενωμένοι όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι στις νέες εκλογές του ΠΙΣ”

Μετά τις εξελίξεις που οδήγησαν στη συγκρότηση Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) έχει εισέλθει σε νέα μεταβατική φάση, με στόχο την αποκατάσταση της θεσμικής ομαλότητας και τη δρομολόγηση νέων αρχαιρεσιών.

Η μεταβατική πρόεδρος του ΠΙΣ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στέλνει μήνυμα ενότητας και επιστροφής στη θεσμική κανονικότητα, τονίζοντας ότι προτεραιότητα της νέας διοίκησης είναι η διεξαγωγή εκλογών που θα είναι πλήρως σύννομες, διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή όλων των Ιατρικών Συλλόγων, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις. Ξεκαθαρίζει ότι κάθε απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής θα διέπεται από πλήρη διαφάνεια, θεσμική ουδετερότητα και λογοδοσία.

Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 18ης Δεκεμβρίου 2022 ακυρώθηκαν με την απόφαση 2402/2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακολούθησαν νέες διοικητικές πράξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Συλλόγου και να δρομολογηθούν εκ νέου αρχαιρεσίες. Κατά τις αρχαιρεσίες της 26ης Απριλίου 2026 αποκλείστηκαν Ιατρικοί Σύλλογοι, εκλέκτορες και υποψήφιοι πέραν όσων επέτρεπε η δικαστική απόφαση, με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα να μην επικυρωθούν από το υπουργείο Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτεία νομοθέτησε τη δυνατότητα ορισμού Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, με συγκεκριμένη θητεία και αποστολή τη δρομολόγηση των διαδικασιών για τη διενέργεια νέων αρχαιρεσιών.

Σε αυτό το κρίσιμο μεταβατικό στάδιο, η Ματίνα Παγώνη μιλά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τις προτεραιότητες της νέας διοίκησης, την πορεία προς τις εκλογές και την επόμενη ημέρα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τα ανοιχτά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.