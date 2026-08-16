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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσαν μεθυσμένοι και συνελήφθησαν – Ανάμεσά τους και οδηγός φορτηγού

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις οδηγοί είχαν καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ. Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 52, 29 και 38 ετών. Οι δύο πρώτοι εντοπίστηκαν να οδηγούν επιβατικά οχήματα στο Κέντρο της πόλης και στον Εύοσμο αντίστοιχα, ενώ ο 38χρονος συνελήφθη στη Νέα Μηχανιώνα να οδηγεί φορτηγό υπό την επήρεια μέθης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή, ενώ η Τροχαία Θεσσαλονίκης ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι στο οδικό δίκτυο θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Θεσσαλονίκη

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