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Γερμανία: Γυναίκα βούτηξε από τον 11ο όροφο για να σωθεί από τη φωτιά – Το βίντεο που κόβει την ανάσα

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THESTIVAL TEAM

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Στο κενό από τον 11ο όροφο πολυκατοικίας στο Βερολίνο, όπου είχε ξεσπάσει νωρίτερα πυρκαγιά έπεσε γυναίκα για να βρεθεί σε λίγα δευτερόλεπτα στο «καλάθι» διάσωσης που κρατούσε πυροσβέστης.

Η εικόνα αποτελεί τον επίλογο της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στο Φρίντριχσαϊν με απολογισμό 13 τραυματίες.

Η περιστρεφόμενη σκάλα της Πυροσβεστικής έφτανε μόνο στον 9ο όροφο και η εγκλωβισμένη βρέθηκε κρεμασμένη από το περβάζι ενώ οι φλόγες πλησίαζαν.

Περισσότεροι από 130 πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο των 21 ορόφων, πολύ κοντά στον Ανατολικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Ostbahnhof.

Το κτίριο έχει εκκενωθεί, ωστόσο για ανεξακρίβωτους λόγους η γυναίκα βρέθηκε εγκλωβισμένη.

Γερμανία

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