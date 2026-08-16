Κωνσταντέλιας: “Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς!” – Βίντεο από την άφιξή του στην Γερμανία
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε στο Ντόρτμουντ προκειμένου να περάσει από ιατρικά, έχοντας και μία σύντομη βιντεοκλήση με την ατάκα: «Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς».
Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Γερμανίας, υπάρχει καταγεγραμμένο βίντεο που δείχνει τον Έλληνα «μάγο» να μιλάει μέσω βιντεοκλήσης να λέει χαρακτηριστικά: «Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς».
Μάλιστα, η σύντομη συνομιλία κλείνει με την ατάκα «μην το σκέφτεστε, αλήθεια, σας αγαπώ πάρα πολύ».
Όλα αυτά προτού επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο σε μία γεμάτη ημέρα για τον παίκτη καθώς βρίσκεται στο Ντόρτμουντ για να δρομολογηθούν οι εξελίξεις με την Μπορούσια…
🚨 🇬🇷🛬 Zwei Tage nach dem geplatzten Millionen-Poker um Said El Mala hat der #BVB einen Ersatz gefunden: Giannis #Konstantelias! Der griechische Nationalspieler von #PAOK Saloniki ist am Sonntagvormittag in #Dortmund gelandet. Noch aber keine finale Einigung zw. Klubs. @RNBVB pic.twitter.com/6EXZSqhpkm— Kevin Pinnow (@KevinPinnow) August 16, 2026