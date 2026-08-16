Άρης Μουγκοπέτρος: Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω κλαρίνο, όμως μου χαρίσατε μία από τις ομορφότερες μέρες της ζωής μου

Στο χωριό Σόπι, στην Ηλεία, βρέθηκε χθες ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος έπαιξε κλαρίνο στο πανηγύρι που έλαβε χώρα, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρών.

Ο γνωστός κλαρινίστας έχει επιστρέψει κι επίσημα ξανά στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, μετά το πολύ σοβαρό ατύχημα που υπέστη πέρυσι το Πάσχα.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, μάλιστα, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κι ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη δύναμη που του δίνει.

«Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω ποτέ κλαρίνο… Κι όμως, χθες μου χαρίσατε μία από τις πιο συγκλονιστικές βραδιές που έχω ζήσει στην Πελοπόννησο και μία από τις ομορφότερες μέρες της ζωής μου.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, αγάπη και δύναμη! Βοήθεια μας η Παναγία», έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου…