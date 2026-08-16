Άρης: Κοντά σε συμφωνία για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία

Ο Άρης έχει βρει σημείο επαφής με τον Μανού Γκαρθία και είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με την Κάνσας Σίτι για την επιστροφή του Ισπανού στο «Κλ. Βικελίδης».

Αυτός είναι εξάλλου και ο μεγαλύτερος μεταγραφικός στόχος για τους «κίτρινους». Οι σχετικές ενέργειες άρχισαν από την περασμένη άνοιξη και φυσικά, η επιθυμία επιστροφής του Μανού Γκαρθία σχημάτισε τη βάση για την έναρξη των επαφών μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Δηλαδή, η επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του περασμένου Δεκέμβρη στη διάρκεια της οποίας εκφράστηκε για πρώτη φορά τονίζοντας τη σκέψη επιστροφής και καθώς ακολούθησαν κι άλλες επαφές, ήρθε και το μήνυμά του στα social media το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Πρόκειται βέβαια για μια υπόθεση υψηλότατου βαθμού δυσκολίας λόγω των οικονομικών δεδομένων – δηλαδή το συμβόλαιο του παίκτη στην ομάδα του MLS – αλλά και τα χρήματα που είχε δαπανήσει η Κάνσας για την αγορά των δικαιωμάτων του από τον Άρη. Εντούτοις, η επιθυμία του Ισπανού μεσοεπιθετικού μοιάζει να κυριαρχεί έναντι οτιδήποτε άλλου. Μάλιστα, Άρης και Μανού Γκαρθία φέρονται να έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και απομένει η ολοκλήρωση των επαφών με την Κάνσας η οποία δεν είναι πλέον τόσο αρνητική στο ενδεχόμενο πώλησης του ποδοσφαιριστή.

Ο Άρης είχε αγοράσει τα δικαιώματα του 28χρονου επιθετικού από τη Σπόρτιγκ Χιχόν και σε 63 παιχνίδια με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα, ο Μανού είχε εννιά γκολ και επτά ασίστ καθώς απουσίασε για ένα διάστημα (περίπου) εννιά μηνών λόγω σοβαρού τραυματισμού.