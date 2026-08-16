Γιώργος Αυτιάς: Η τηλεόραση δεν είναι Μητρόπολη, ό,τι δεν ανανεώνεται, πεθαίνει

Για την ενδεχόμενη επιστροφή του στην τηλεόραση μίλησε ο Γιώργος Αυτιάς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη, όπου απάντησε, μεταξύ άλλων, και για ενδεχόμενη επιστροφή του στην τηλεόραση.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, Γιώργος Αυτιάς, ξεκαθάρισε πως όσο ασκεί τα καθήκοντά του ως ευρωβουλευτής, δεν θα κάνει εκπομπή στην τηλεόραση.

Τι σου λένε όταν σε συναντούν;

«Γιώργο, µας λείπεις…». Τριάντα τέσσερα χρόνια ήταν αυτά. Με θέλουν να βγαίνω περισσότερο στην τηλεόραση και το κάνω κάθε Παρασκευή πρωί. Μια γυναίκα 65 ετών µού είπε τις προάλλες το απίστευτο: «Ξυπνούσα από τα 30 µε σένα… και σε έχασα από την τηλεόραση στα 65! Με παρέλαβες νιόπαντρη και σε έχασα γιαγιά πλέον». Είχαν συνηθίσει µαζί µου τόσα χρόνια.

Επιστροφή στην τηλεόραση; Και γιατί άφησες µια εκποµπή του 40% για την Ευρωβουλή;

Σάσα, 35 χρόνια ήταν πολλά. Η τηλεόραση δεν είναι Μητρόπολη… Εχουν σειρά πολλοί άξιοι νέοι. Αλλωστε, ό,τι δεν ανανεώνεται πεθαίνει. Θέλω να σου αποκαλύψω, επίσης, ότι βαρέθηκα τους αδιάβαστους πολιτικούς. ∆εν γνώριζαν βασικά κοινωνικά θέµατα. Μάλιστα, κάποιος βουλευτής ένα πρωί µού ζήτησε να µην τον ρωτήσω για µισθό, φόρο, σύνταξη, επιδόµατα και εθνικά!

Και τι του είπες;

Αν θέλεις εκποµπή για το πέταγµα της πεταλούδας, υπάρχουν εκποµπές να µιλήσεις όσο θέλεις. Κατάλαβες τι περνούσα; Ασε που άλλο ρώταγα και άλλο έλεγαν… Ασε που τους έστελναν λάθος απαντήσεις στα κινητά οι σύµβουλοί τους…

∆ιαβάζουν σήµερα οι νέοι δηµοσιογράφοι, όπως εσύ, που κυνηγούσες το θέµα;

Αλλοι ναι και πάνε µπροστά… Αλλοι αντιγράφουν ο ένας τον άλλον και αυτό είναι πολύ κακό.

∆εν µου είπες αν θα επιστρέψεις στην τηλεόραση.

Ως καλεσµένος, ναι, όσο είµαι ευρωβουλευτής, όχι.

Εχεις προτάσεις;

Πολλές και σηµαντικές! Οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί µου συνεχίζουν στις χώρες τους. Οµως θέλω να τηρήσω τον λόγο µου. Καλεσµένος, ναι. Εκποµπή όσο είµαι ευρωβουλευτής, όχι.