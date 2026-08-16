Αδιανόητο σκηνικό σε πανηγύρι στον Μυλοπόταμο: Σήκωσαν στα χέρια γιαγιά σε ξαπλώστρα και τη χόρεψαν

Ένα ανεπανάληπτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο Πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου με μία γιαγιά σε… ξαπλώστρα να κάνει την εμφάνισή της στο γλέντι.

Την επική στιγμή του Δεκαπενταύγουστου στον Μυλοπόταμο κατέγραψε και μοιράστηκε στα social media ο γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης Πέτρος Μαρούλης.

Στο βίντεο φαίνεται μια ηλικιωμένη γυναίκα να βρίσκεται ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα, την οποία οι συμμετέχοντες στο πανηγύρι σηκώνουν ψηλά και μεταφέρουν μέχρι μπροστά από την εξέδρα όπου έπαιζε το συγκρότημα.

«Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν…!!», έγραψε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας το βίντεο που ανάρτησε από το γλέντι.

Το κέφι δεν έλειψε ούτε στιγμή αφού υπό τους ήχους της κρητικής μουσικής, ο κόσμος χειροκροτούσε και συμμετείχε στο γλέντι, ενώ ακόμη και η γιαγιά, ξαπλωμένη στην ξαπλώστρα της, χτυπούσε παλαμάκια.