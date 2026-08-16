Ρωσικής προέλευσης φέρεται να ήταν το drone που καταρρίφθηκε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας

Μαχητικό αεροσκάφος F-18 σε αποστολή προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατέρριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που παραβίασε τον ρουμανικό εθνικό εναέριο χώρο, το τέταρτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε πάνω από τη χώρα φέτος, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Εκπρόσωπος του αρχηγείου του ΝΑΤΟ, ο συνταγματάρχης του στρατού ξηράς των ΗΠΑ Μάρτιν Ο΄ Ντόνελ, δήλωσε πως η Συμμαχία παρακολουθεί συνεχώς και είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι σε κάθε απειλή.

“Επιπρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με το σημερινό συμβάν παραμένουν υπό έρευνα, όμως το drone φαίνεται να είναι ρωσικό”, είπε.

Η Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, μοιράζεται χερσαία σύνορα 614 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει δει κατ΄ επανάληψη ρωσικά drones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της τα τελευταία τέσσερα χρόνια, καθώς και νάρκες να επιπλέουν στη Μαύρη Θάλασσα σε σημαντικές για το εμπόριο και την ενέργεια διαδρομές.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δεν διευκρίνισε την προέλευση του drone, λέγοντας μόνο ότι εντοπίστηκε από ραντάρ κατά την είσοδό του στη χώρα από τη γειτονική Μολδαβία, 24 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Γαλάτσι (νοτιοανατολικά).

Το F-18, μέλος ενός ισπανικού αποσπάσματος του ΝΑΤΟ που έχει αναπτυχθεί στη Ρουμανία, “κλείδωσε τον στόχο με το ραντάρ του και έλαβε άδεια να εμπλακεί”, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση. “Το drone καταρρίφθηκε με ασφάλεια στις 05:01”.

Το υπουργείο δήλωσε ότι θραύσματα του κατεστραμμένου drone φαίνεται πως έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή ανάμεσα σε δύο χωριά.

Τον Ιούλιο, πιλότοι ρουμανικών F-16 κατέρριψαν τρία ρωσικά drones που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο για πρώτη φορά έπειτα από δεκάδες τέτοιες παραβιάσεις στη διάρκεια των τεσσάρων και πλέον χρόνων εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία. Τον Μάιο, ρωσικό drone συνετρίβη σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.