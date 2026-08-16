Θεσσαλονίκη: 324 κιλά χασίς αξίας 700.000 ευρώ εντοπίστηκαν κατά την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών

Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν οι δύο αλλοδαποί που συνελήφθησαν από τη Δίωξη Ναρκωτικών, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης από Αλβανία προς Τουρκία μέσω της χώρας μας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ertnews, τα μέλη του κυκλώματος είχαν επιλέξει να μεταφέρουν εκατοντάδες κιλά κάνναβης με έναν πρωτότυπο τρόπο.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν πληροφορηθεί τη δράση του κυκλώματος και σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής (13/8) σε αποθήκη στη Σίνδο, συνέλαβαν ένα 43χρονο από τα Σκόπια, αλβανικής καταγωγής και έναν 58χρονο από το Κοσσυφοπέδιο, ενώ αναζητούν ακόμα έναν 47χρονο, επίσης από τα Σκόπια.

Σύμφωνα με τις αρχές πρόκειται για τα μέλη κυκλώματος που συντόνιζαν την φόρτωση των ναρκωτικών μέσα σε ειδικές κρύπτες που διαμόρφωναν στις παλέτες με φορτία από ανακυκλωμένο χαρτί.

Σύμφωνα με τις αρχές τα φορτία αυτά τα φορτία μεταφέρονταν από την Αλβανία στην Τουρκία, με ενδιάμεσο σταθμό την Ελλάδα. Κατά την αστυνομική επιχείρηση οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω από 300 κιλά χασίς που ήδη είχαν φορτωθεί, αξίας περίπου 700.000 ευρώ.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών με την επιβαρυντική μορφή και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για την ερχόμενη Τετάρτη.