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Θεσσαλονίκη: Πανό κατάληψης έξω από την Τούμπα για τον Κωνσταντέλια – Σε αναταραχή ο κόσμος του ΠΑΟΚ

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THESTIVAL TEAM

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Οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας σχετικά με τις εξελίξεις που υπάρχουν από το πρωί με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και την αναχώρησή του για τη Γερμανία και το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Ντόρτμουντ.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 16:00 αναρτήθηκε και πανό με τη λέξη “Κατάληψη” έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκεί όπου παραμένει κόσμος συγκεντρωμένος.

Το αίτημα τους είναιη ακύρωση της μεταγραφής του 23χρονου άσου, γεγονός που δεν συγκεντρώνει καμία πιθανότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ ζήτησαν από τους συνεργάτες του Ιβάν Σαββίδη άμεση συνάντηση ή έστω τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.

Γιάννης Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ Τούμπα

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