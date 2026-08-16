Θεσσαλονίκη: Πανό κατάληψης έξω από την Τούμπα για τον Κωνσταντέλια – Σε αναταραχή ο κόσμος του ΠΑΟΚ
THESTIVAL TEAM
Οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας σχετικά με τις εξελίξεις που υπάρχουν από το πρωί με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και την αναχώρησή του για τη Γερμανία και το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Ντόρτμουντ.
Μάλιστα, λίγο πριν τις 16:00 αναρτήθηκε και πανό με τη λέξη “Κατάληψη” έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκεί όπου παραμένει κόσμος συγκεντρωμένος.
Το αίτημα τους είναιη ακύρωση της μεταγραφής του 23χρονου άσου, γεγονός που δεν συγκεντρώνει καμία πιθανότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ ζήτησαν από τους συνεργάτες του Ιβάν Σαββίδη άμεση συνάντηση ή έστω τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.