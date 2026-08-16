Οπαδοί ΠΑΟΚ για Κωνσταντέλια: “Η ευθύνη βαραίνει εσένα Ιβάν Σαββίδη, τέρμα η κοροϊδία”

Οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρίσκονται από το πρωί έξω από το γήπεδο της Τούμπας, ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ.

Στην ανακοίνωσή τους στρέφονται προσωπικά κατά του Ιβάν Σαββίδη, στον οποίο καταλογίζουν αποκλειστικά την ευθύνη για την επικείμενη πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Όπως υποστηρίζουν, ζήτησαν να συνομιλήσουν με τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να πληροφορηθούν τους λόγους της απόφασης, χωρίς το αίτημά τους να γίνει αποδεκτό.

Η ανακοίνωση

Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ….



Μετά από αποτυχημένες απόπειρες πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια (του μεγαλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή) φτάνουμε καλοκαίρι του 2026 να βρεθούμε στο ίδιο έργο θεατές.



Σε αντίθεση με αυτά που θα διαβάσουμε και θα ακούσουμε, η ευθύνη πλέον βαραίνει αποκλειστικά εσένα Ιβάν Σαββιδη!



Για αυτόν τον λόγο πλήθος κόσμου, οργανωμένου και μη, αυθόρμητα βρίσκεται από το πρωί έξω από τα ΑΔΕΙΑ γραφεία του γηπέδου της Τούμπας.



Απαίτηση μας ήταν η συνάντηση μαζί σου για να μάθουμε τα αίτια της πώλησης Κωνσταντέλια με αυτόν τον τρόπο.



Όπως σκόπιμα πουλάς τον Κωνσταντέλια 15 Αυγούστου,έτσι σκόπιμα απέφυγες τη συνάντηση μαζί μας επιλέγοντας την σιωπή.



Η επιλογή μας είναι μονόδρομος, τα γραφεία της παε ΠΑΟΚ τελούν υπό συμβολική κατάληψη μέχρι νεοτέρας.



Καλούμε άμεσα τον κόσμο του ΠΑΟΚ, οργανωμένο και μη να βρεθεί έξω από τα γραφεία της Τούμπας για να δείξει έμπρακτα την αντίθεση του στους λάθος χειρισμούς της διοίκησης.



Την ιστορία την γράφαμε ,την γράφουμε και θα την γράφουμε ΕΜΕΙΣ!



ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΕΛΟΣ-ΤΕΡΜΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ!