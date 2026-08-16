Επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο – Ένα άτομο στο νοσοκομείο

Επεισόδιο με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/08) ανάμεσα σε Ρομά, στην περιοχή του Ασπροπύργου, από το οποίο ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα.

Αναλυτικά, άγρια συμπλοκή που ξέσπασε μεταξύ ατόμων κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, σε δύο διαφορετικά σημεία του οικισμού, συμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr.

Από τα πυρά ένας άνδρας τραυματίστηκε στην πλάτη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κρατικό της Νίκαιας, όπου και νοσηλεύεται.

Στις αστυνομικές δυνάμεις έχει σημάνει συναγερμός και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν πως προσωπικές διαφορές οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο.