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Χαλκίδα: 78χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Αρχείο Intime
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου στη Χαλκίδα, έπειτα από πτώση ηλικιωμένου άνδρα από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, πρόκειται για έναν 78χρονο, ο οποίος, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, έπεσε από τον τρίτο όροφο και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ο 78χρονος φέρει πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.

Χαλκίδα

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