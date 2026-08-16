Σίσκος για το χάλκινο: Νομίζω είναι το πιο ευχάριστο μετάλλιο που έχω πάρει

Ο Απόστολος Σίσκος, εμφανώς συγκινημένος και χαμογελαστός, μίλησε στην ΕΡΤ μετά την κατάκτηση του δεύτερου μεταλλίου του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αναφέρθηκε στο απίστευτο πανελλήνιο ρεκόρ του 1:54.13, στη χαρά που του έδωσε το χάλκινο μετάλλιο, αλλά και στην αφιέρωσή του σε όλους τους Έλληνες, ανήμερα της Παναγίας.

Ο Απόστολος Σίσκος δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του μετά τη νέα μεγάλη επιτυχία. Με δύο μετάλλια στις αποσκευές του, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο, και ένα πανελλήνιο ρεκόρ που ούτε ο ίδιος πίστευε πως μπορούσε να πετύχει, ο Έλληνας κολυμβητής έκανε τον απολογισμό του στην ΕΡΤ, μιλώντας για μια στιγμή που, όπως είπε, θα του μείνει αξέχαστη.

Τα λόγια του Απόστολου Σίσκου:

«Νομίζω είναι το πιο ευχάριστο μετάλλιο που έχω πάρει. Ήταν ακόμα καλύτερο από το ύπτιο, γιατί στο ύπτιο με τόση πίεση δεν πολύ κατάλαβα τι έγινε. Σε αυτό απόλαυσα όλη τη διαδρομή, τη στιγμή στο βάθρο. Έγινε και μια… Οπότε νομίζω είναι στιγμή που θα μου μείνει, να μην ξεχάσετε».

«Εγώ του είπα ότι είσαι καλύτερος από τον ποδοσφαιριστή τον Εμπαπέ. Αυτό που γίνεται νομίζω σε κολυμβητή δεν το έχω ξαναδεί. Τι να πω, χαρούμενος και μοναδική στιγμή που το έχω ζήσει και αυτό μαζί του πάνω σε βάθρο είναι πραγματικά μεγάλη τιμή».

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Δεν το κυνηγούσα καν το 1.54. Μόνο ένα άτομο το πίστευε, δεν θα πω το όνομά του, ξέρει πολύ καλά αυτό ποιο είναι. Το αμφισβητούσα μέχρι τελευταία στιγμή, πριν φύγω από το ξενοδοχείο. Εγώ έλεγα ότι θα κάτσω να απολαύσω την κούρσα μου, θα είμαι συγκεντρωμένος. Και πραγματικά είναι μάθημα, όπως αυτό που είπε και ο Απόστολος ο Χρήστος, ότι από τη μία κούρσα μπορείς να πας στην άλλη και να κάνεις πραγματικά πράγματα που ούτε εσύ δεν πιστεύεις στον εαυτό σου. Και πρέπει να πιστεύεις από εδώ και πέρα».